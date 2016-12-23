ولي العهد يعتمد تشريب المناهج الدراسية بمفردات عن أضرار المخدرات

نايف السالم (صدى):

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تشريب المناهج الدراسية للمراحل التعليمية بمفردات ومفاهيم عن أضرار المخدرات.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه تم إقرار كتاب علمي عن المخدرات في الجامعات.