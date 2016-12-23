قتلها مع 9 من عائلتها .. إيراني يرتكب مجزرة لرفض فتاة الزواج منه!!

وكالات (صدى):
أقدم رجل شاب، في جنوب شرق إيران على قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي إليها الزواج منه، على ما ذكرت وكالة “مهر” للأنباء.
وكان هذا الإيراني تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جهان أباد الواقعة في منطقة نائية في محافظة كرمان، وبعد رفضها الزواج منه قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل أن يطلق النار على أفراد عائلتها فقتل تسعة منهم، بينهم ثلاث نساء وطفلان على ما أوضحت الوكالة.
وأصيب في الجريمة خمسة أشخاص آخرين ونقلوا إلى المستشفى.
وقال المصدر نفسه إن اثنين منهما في وضع خطر، وأكد مسؤول محلي أن “خلافا عائليا يقف وراء المجزرة”.
وفي السنوات الأخيرة، تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن جرائم “شرف” عدة أو أخرى ترتكب بعد رفع طلب زواج، خصوصا هجمات بالحمض الكاوي ضد نساء شابات.
11 تعليق
هذا يدل ان الفرس بقر ماتبيك غصب تتزوجها مافية كرامة
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
الله يكفينا الشر الصوره مخيفه 😨
هههههههه رجل شاب. امراءة شابه شكل معد الخبر هذرا من الخوف
بعض الناس عل. باله يقدر يرغم بنت الناس على الموافقه
عليه
لاحول ولا قوة الا باالله ، الله يكون بعون المرأة باالعالم كله هذولا مختلين عقليا ماعندهم ضمير ،، تشير الدراسات الحديثة ان اكثر مدن العالم تحدث فيها عنف وقتل لنساء هن رقم 1-باكستان .2-ايران.3-افغانستان.4-مصر في الصعيد.5-افريقيا في بعضها . انا صراحه يؤلمني قلبي كل ماشفت خبر عن قتل امرأة او تشويهها صراحه انا اعتبرها من اهل الجنه إذا هي ماتت بدون وجه حق وظلم .انا حلمي اني انشئ مؤسسة عامة عالمية لتثقيف بحقوق المرأة في أفريقيا ودعمهم ماديا .
انا وانا رجل اخجل واستغرب من الرجال المجانين ذولا ؟؟يااخي خلاص المرأة ماتحبك دور غيرها وشلوه تقتلها مالها ذنب ،، للمعلومية الأتراك عقليتهم نفس عقليه الإيراني واشد عندهم عنف بنساء ،، اي شخص يقتل امرأة ظلما وقهرا انشاءالله ان نار جهنم تنتظره بقبره واخرته للجحيم انشاءالله .
وش نوع الزواج اللي كان يبيه متعة ولا دايم
ما تنلام يوم ترفضه مجرم
ي لييييل المجانين!
الشخص يكون عنده ( ثقة ) ف نفسه ماقلنا شئ
لكن ماتاصل أنه يفرض نفسه ع الآخرين ويظن أنهم ميتين عليه!
خلاص ماتبغيك خل عندك شوي كرامة وعزة نفس وأقلب وجهك
وأقضب الباب.
حتى بعض الحريم ماخذها مقلب ف نفسها وتشوف أنها ملكة جمال
وإذا تقدم لها شخص وشافها ولا أعجبته “برطمت” وأستلجت😡
سلامات أعصابك ترى نظرة الآخرين لك تختلف عن نظرتك لنفسك.
يا جوري. بعض البشر ياخذه السالفه تحدي والله يا قصص سمعت عنها انها تفقع القلب بس الله يستر على عباده