بالفيديو.. رجل حاول قتل نفسه يخطئ ويطلق النار على مدربه

وكالات (صدى):

نشر موقع ميرور لقطات مرعبة لرجل حاول قتل نفسه داخل ميدان للرماية، فأطلق النار على مدربه بدلا من ذلك.

وظهر الرجل في مقطع فيديو يضرب النار على هدف قبل أن يوجه المسدس نحو صدره وأطلق النار، لكن الرصاصة يبدو أنها لم تنل من الرجل وضرب المدرب الذي يقف خلفه.

لم يتم التحقق من الفيديو بعد، لكنه حقق أكثر من مليون مشاهدة بمجرد تحميله على الإنترنت.

وذكر الموقع أن الرجل يبدو أنه كان يتدرب على كيفية إطلاق النار تحت مراقبة من مدربه، لكن بعد إطلاق النار على الهدف مرة واحدة وجه البندقية نحو صدره، وبدلا من قتل نفسه أطلق النار على مدربه، الذي سقط على الأرض ممسكا بساقه، واستقر تحت طاولة في حالة ذهول.