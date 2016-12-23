القوات السعودية تقضي على أكثر من 30 حوثيًا حاولوا التسلل عبر الحدود

راشد آل شرية (صدى):

رصدت القوات السعودية في الحد الجنوبي تحركات لميليشيات الحوثي وصالح بالقرب من الحدود، حيث تمكنت من قتل أكثر من 30 عنصراً منهم، في عمليتين عسكريتين نفذتهما ليلة أمس قبالة محافظة الطوال الحدودية، وجبل أبو مخروق بمنطقة نجران.

كما دمرت قوات المدفعية بمساندة مروحيات الأباتشي خنادق تحصنت فيها المليشيات بالطوال، واستهدفت عدداً من المركبات العسكرية كانت تتجه صوب حدود المملكة.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر أن 4 من القيادات في الحرس الجمهوري والحراسات الخاصة التابعة للمخلوع قتلوا في غارة جوية يوم أمس الأول، مشيرة أنه تم تدمير عدد من الأهداف الثابتة والمتحركة التابعة لقوات المخلوع صالح تم خلالها قتل عدد منهم من بينهم 3 ضباط، كما تم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ.