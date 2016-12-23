بالفيديو.. أم فقيرة تتخلص من طفلها بإلقائه في النهر

وكالات (صدى):

أنقذت العناية الإلهية طفلا كينيا من الموت المحقق بعدما قامت والدته برميه في أحد الأنهار، حيث ظل يطفو على سطح المياه زهاء ساعتين كاملتين بفضل معطفه، قبل أن يسمع شرطي بكاءه ويخرجه من محنته.

في محاولة منها لتجنب تحمل المسئولية ولأنها كانت تعاني من الفقر، تخلصت امرأة كينية من طفلها براندون جيتاهي عبر رميه في أحد الأنهار. ولحسن حظ الطفل فإن معطفه لعب دورًا كبيرًا في بقائه طافيًا على سطح الماء لساعتين كاملتين.

وفي وحشة الليل المظلم ووطأة المياه الباردة، شقت الصمت المخيم على المكان صرخات الطفل المنكوب التي تناهت إلى أسماع شرطي شهم دفعه واجبه ومروءته إلى تتبع صوت بكاء الطفل وانتزاعه من بين براثن الموت المحدق به.

ولم يتردد الشرطي في خوض رحلة الإنقاذ المحفوفة بالمخاطر، واندفع إلى المياه لانتشال الطفل الذي حاصرته المياه من كل حدب وصوب. وغاص الشرطي إلى وسط النهر المظلم ليجد الطفل براندون على قيد الحياة.

وتقول التقارير إن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على والدة الطفل بعد العثور عليه بوقت قصير، بينما نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.