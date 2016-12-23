خالد الفيصل: الميزانية كشفت نتائج تبرهن على قوة اقتصاد الدولة واستقراره

علي القحطاني (صدى):

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بمناسبة صدور ميزانية هذا العام ١٤٣٨ / ١٤٣٩”.

وأكّد الأمير خالد الفيصل، أن صدور الميزانية كشف عن نتائج إيجابية تدل على قوة اقتصاد هذا البلد واستقراره، في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسة التي يشهدها كثيرٌ من دول العالم.

وقال: “نحن نعيش فترة مميزة؛ فترة الخير والمشاريع والتقدُّم والتطوير، ومرحلة انتقالية من حالة حضارية إلى حالة أخرى أرقى وأشرف وأسمى للإنسان السعودي الذي يستحق كل التقدير والاهتمام والرعاية”.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية نجحت وعلى مختلف الفترات في تحدّي الصعاب وتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت على العالم واستطاعت بحنكة القيادة أن تقود هذا الوطن ومواطنيه إلى بر الأمان”.

وتابع أمير مكة: “لا يفوتني أن أشكر المواطن الذي كان له الدور الإيجابي في الالتفاف حول قيادته لتحقيق النجاح، وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيد هذا الوطن عزةً وكرامةً متمسكين بكتاب الله – عزّ وجلّ – وبسنة نبيه محمد – صلى الله عليه وسلم”.