إمبراطور اليابان يكشف عن عزمه التنازل عن العرش لأسباب صحية

طوكيو (صدى):

لمح إمبراطور اليابان أكيهيتو الثالث والثمانين خلال مراسم أقيمت في القصر “الإمبراطوري” اليوم الجمعة احتفالاً بعيد ميلاده، إلى إمكانية تنازله عن العرش لظروف صحية.

يشار أن هذا هو أكبر حدث احتفالي يقام منذ تولى أكيهيتو العرش بعد وفاة والده الامبراطور هيروهيتو عام 1989 ، طبقًا لما ذكرته وكالة البلاط الإمبراطوري.

وفي إطار الاحتفالات بعيده ميلاده الـ83 ، قال إمبراطور اليابان أكيهيتو اليوم الجمعة إنه يشكر البلاد لتفهمها ضعف حالته الصحية.

وقال الإمبراطور الذي يعاني من مشكلات صحية منذ أعوام، خلال مؤتمر صحفي إنه يقدر استجابة شعب اليابان لرسالته المصورة النادرة في أغسطس الماضي التي أشار فيها بشكل واضح إلى أنه يرغب في التنحي عن العرش.