أعمال طارئة توقف ضخ المياه في المدينة المنورة

خالد الغامدي (صدى):

أصدرت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة بياناً دعت فيه أهالي المنطقة لأخذ احتياطاتهم المائية تحسباً لإيقاف ضخ المياه المحلاة بسبب أعمال شبكية طارئة على الخطوط الرئيسة الناقلة لمدة 48 ساعة ابتداء من صباح الجمعة 24 / 3.

وأوضحت في بيانها إلى أنه بعد انتهاء الأعمال سيتم ضخ المياه بصورة تدريجية وفق المتطلبات الفنية لمحطات التحلية بينبع لضخ المياه للمنطقة.

ولفتت إلى أنها ستقوم بضخ المياه وفق الخطط التشغيلية بتوزيع المياه على الأحياء في المدينة بنظام المناوبات وفقا للكثافة السكانية.