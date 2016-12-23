“التعليم” تنفي تقديم موعد اختبارات مدارس الحد الجنوبي

راشد آل شرية (صدى):

نفى نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي في وزارة التعليم الدكتور أحمد قران، تقديم موعد اختبارات مدارس الحد الجنوبي ومدارس التوأمة، مؤكداً أنها ستقام في موعدها المحدد مع بقية مدارس التعليم العام.

وأوضح الدكتور قران أن تقديم هذه الاختبارات لم يطرح للنقاش ولم يدرس، مضيفاً أنه لا يوجد ما يستوجب تقديم هذه الاختبارات.

وأشار إلى أن الفصل الدراسي الأول في مدارس الحد الجنوبي شهد انتظامًا بشكل أكبر من العام الماضي، وسبق لوزارة التعليم، أن أكدت أنها تعمل على حماية الطلاب والطالبات ومنسوبي الإدارات التعليمية في المناطق الجنوبية، حيث قامت بتفويض مديري الإدارات في اتخاذ القرارات المناسبة لضمان سير العملية التعليمية.