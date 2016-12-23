رئيس النصر لـ”ماميتش” :”أنت صاحب القرار”

محمود أحمد (صدى):

رفض الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر التدخل في قضية اللاعب حسين عبد الغني مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش تاركا الأمر للمدرب لإتخاذ القرار المناسب.

وقال رئيس النصر في تصريحاته :” المدرب صاحب القرارات الفنية منذ بداية الموسم وحتي النهاية، حسين أسطورة وسيعود للفريق في أقرب وقت”.

وفي قابل قال المدرب الكرواتي في تصريحاته :” علاقتي جيدة مع إدارة الفريق وسأرحل إذا تدخل أحد في عملي، حسين عبد الغني لاعب كبير ولكنه ليس في مخططاتي حاليا”.