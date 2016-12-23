العكايشي جاهز لقيادة الاتحاد في الديربي

محمود أحمد (صدى):

أعلن انيس بن ميم وكيل أعمال التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد جاهزية اللاعب لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلي في الديربي يوم الثلاثاء المقبل بمسابقة كأس ولي العهد وأمام اتليتكو مدريد في اللقاء الودي يوم 30 ديسمبر الجاري.

وقال وكيل أعمال اللاعب عبر حسابه بموقع تويتر :”احمد العكايشي سيكون حاضرا ان شاء الله في مباراة الديربي ضد الأهلي و في مباراة اتليتيكو”.