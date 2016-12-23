بالصور.. مي العيدان توضح حقيقة زواج حليمة بولند

خالد الظفيري (صدى):

نفت الإعلامية مي العيدان خبر زواج زميلتها الإعلامية الكويتية حليمة بولند من شيخ كويتي، بعد انتشار خبر طلاقها بسرية تامة.

ونشرت العيدان صورة بولند معلقة أن الأخيرة “تنفي من سنابها الشائعات التي تناولتها اليوم وتطلب من الجميع عدم التدخل حياتها الشخصية”.

وكانت صور للإعلامية المثيرة للجدل انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب عليها: “تم عقد قران الشيخ حمد جابر المبارك الصباح ولد رئيس مجلس الوزراء الكويتي على الاعلامية الكويتية حليمة بولند بسرية تامة وتعتزم الاعتزال رسمياً بعد زواجها من الملياردير الكويتي”.

وظهرت بولند بفستان زفاف مميّز، في جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وجاء في التعليق على الصور: “عم بتعلق فيك شوي شوي وعم حس بحنيه ولا مرة حسيتها بعمري اللي عشتو أنا قلي إنك حاسس فيي وشايف شو بيحكو علي لما بتمرق وبرجف قدامك أنا”.