مريم حسين تنفي طلاقها!

فيصل ابراهيم (صدى):
ردّت الممثّلة العراقيّة مريم حسين على أحد المغرّدين على تويتر، وقرّرت الخروج عن صمتها وكشف حقيقة طلاقها من زوجها فيصل الفيصل، وسبب انفصالهما.
وغرّد الناشط، وكتب: “فيصل ومريم متطلقين وببيت واحد.. وش هالطلاق! مصورين التلفزيون وعاملين زوم علشان مايبين الجدار.. ههههههه.”
وأوضحت حسين معنى الانفصال، الذي لا يعني الطلاق، مُشيرةً الى أنّه قد يعود الى تغيّر الهورمونات، نتيجة الحمل.
وكتبت: “اخوي لي مسوي نفسه القافط ترى انفصال مو معناته طلاق يا حظي. انفصال يمكن يجي من ضغط هرمونات المرأة الحامل و الرجال ما يتحمل او ظروف ثانية.”
8 تعليقات
ههههههههههه هههههههههه
هذا مو أنفصال….
هذا نسميه بزنس….
بيع وشرى😂😂😂😂😂😂😂
باختصار متخلفه ومتخلف الله يشفيهم
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون
اما لو الخبر صحيح مجرد وحم وهرمونات على قولها بعض الناس بينجلطو هههههههههههههههههههههههه
ههههههه في الصوره يبوسها من قلب 😍😉
الصوره مو يوم الزواج
العالم الله ماعمري سمعت انفصال هرموني يا بنت حسين ههههههه اللي اعرفه ان الحوامل بها الزمن تنفر من زوجهاوريحه الاكل بس مو هيك
بإختصار أنت “بقــــــرة”🐄 ثرثارة خفيفة عقل.
الأبواب وضعت للبيوت عشان تبقى الأمور اللي وسط البيت “سريـة”
وأنتِ يالبقرة فتحتي باب بيتك وباب حياتك الخاصة لكل من هب ودب
بلسانــك .. مالت عليك أنتِ وأشكااااالك البقر🐄🐄🐄🐄🐄
لوأنك متزوجة “رجل” بمعنى الكلمة كان أمداه ( قص لسانك )
لكن الظاهر أنه “ذكر” وليس رجل أو أنك لاعبة ف حسبته بالسحر وقالبته خروف🐏لايهش ولاينش.