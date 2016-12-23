مريم حسين تنفي طلاقها!

فيصل ابراهيم (صدى):

ردّت الممثّلة العراقيّة مريم حسين على أحد المغرّدين على تويتر، وقرّرت الخروج عن صمتها وكشف حقيقة طلاقها من زوجها فيصل الفيصل، وسبب انفصالهما.

وغرّد الناشط، وكتب: “فيصل ومريم متطلقين وببيت واحد.. وش هالطلاق! مصورين التلفزيون وعاملين زوم علشان مايبين الجدار.. ههههههه.”

وأوضحت حسين معنى الانفصال، الذي لا يعني الطلاق، مُشيرةً الى أنّه قد يعود الى تغيّر الهورمونات، نتيجة الحمل.

وكتبت: “اخوي لي مسوي نفسه القافط ترى انفصال مو معناته طلاق يا حظي. انفصال يمكن يجي من ضغط هرمونات المرأة الحامل و الرجال ما يتحمل او ظروف ثانية.”