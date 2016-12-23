إيران تسقط طائرة بدون طيار كانت تصور لقطات في طهران لأسباب أمنية

طهران (صدى):

أسقط سلاح الجو الإيراني طائرة بدون طيار في وسط طهران اليوم الجمعة فيما كانت تقترب من مقري الرئيس والزعيم الأعلى للبلاد لكن تبين فيما بعد أن الطائرة كانت تخص طاقم فيلم يصور لقطات من الجو لفيلم وثائقي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الطائرة أسقطت حين “اقتربت من منطقة محظورة” قرب مكتب الزعيم الأعلى، وأن الطائرة تخص فريقا ينتج فيلما وثائقيا وحصل على تصريح بالتصوير لكنه “بدأ بدون قصد توجيه الطائرة صوب منطقة محظورة.”

ويخضع شارع باستور في وسط طهران لإجراءات أمنية مشددة حيث تقع منشآت حكومية رئيسية.