جوجل تتيح تشغيل الفيديوهات بدون إنترنت

عادل الحربي (صدى):

أتاحت شركة جوجل تحميل الموسيقى ومقاطع الفيديو وعرض صفحات الويب الكاملة بلا اتصال بالإنترنت وذلك عبر نسختها الجديدة من تطبيقها للتصفح “جوجل كروم”.

النسخة الجديدة تحمل الرقم 55، والتحديث الجديد متاح عبر متجر جوجل كروم بمساحة 21.25 ميجابايت.

والنسخة الجديدة تتميز بعدد من المميزات الجديدة ومنها عرض التنزيلات ومشاركتها في Chrome، وتظليل الكلمات التي بها أخطاء إملائية في حقول النص، وتحسينات في واجهة مستخدم للبحث، إصلاح الأخطاء وإمكانات توفير مساحات كبيرة للذاكرة.

ويمكن تحميل النسخة الجديدة من جوجل كروم من هنا