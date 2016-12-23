منظمة الصحة العالمية تكشف عن لقاح تجريبي للحماية من “إيبولا”

وكالات (صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن تجربة كبيرة في غينيا أظهرت أن هناك لقاحاً تجريبياً يوفر حماية كبيرة من فيروس “إيبولا”. ولم تسجل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس بعد نحو عشرة أيام من التطعيم بين أكثر من خمسة آلاف شخص حصلوا على اللقاح المعروف باسم “آر في إس في- زد إي بي أو في”.

وقالت المنظمة في بيان صحفي، إن اللقاح تم توفيره لأشخاص كانوا على اتصال وثيق بشخص ما مصاب بفيروس “إيبولا”. وبدأ تفشي وباء “إيبولا” في غينيا عام 2013 ثم انتشر في عدة دول في غرب إفريقيا ليودي بحياة ما يقرب من 11 ألف شخص.