بالفيديو.. احتفال مريم حسين بعد انفصالها عن زوجها

فيصل ابراهيم (صدى):

نشرت الممثّلة العراقية مريم حسين، عبر حسابها الرسمي على “انستغرام”، الصورة الصوتيّة الأولى لطفلتها المُرتقبة.

وكتبت: “أنعم الله على بنات حوا بنعمة الحمل، ونعمة الأمومة، وهي من أجمل وأعظم النعم وأكبرها على المرأة، ففيها يبدأ خلق جديد، وتبدأ حياة جديدة لطفلٍ من رحم أم. شعور جدا رائع لما تعرف شو جنس البيبي. والأحلى لما تشوف الجنين و لأول مرة بالتقنية المتطورة 4D سبحانه الله يُبين لك تقسيمات الويه شوي.. طبعا هاللحظة هذي ماًراح أنساها طول عمري وانا اطالع التلفاز وأطالع هالنتفة الكتكوتة. يااااي الله يرزقك كل محروم بذرية صالحة يا رب.. عن جد شعووووور لا يوصف يا رب يا رب ومن كل قلبي ادعي لكم بالمحبة والسلام لان كل شي زوال بهالدنيا غير الاطفال لي يعطون أمل جديد وقوة للمرأة انها تستمر بهذه الحياة أقوى من الاول بأضعاااااااف.”

وكانت حسين قد احتفلت بـ”البيبي شوير” الذي نظّمته لجنينها، بعد إعلان انفصالها عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، بمنشورٍ على “انستغرام”، قامت بحذفه بعد فترة.