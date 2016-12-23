شرطة الرياض تصدر بيانًا رسميًا بخصوص محل ألعاب «عبدة الشيطان»

خالد الغامدي (صدى):

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لما يتم نشره في وسائل الإعلام، فقد تم توثيق خبر نشر في إحدى الصحف الإلكترونية تحت عنوان «مواطن يرصد محلاً شهيراً بالرياض يبيع ألعاب “عبدة الشيطان”»، ولأهمية ماجاء في الخبر وخطره على النشء فقد تم تكليف الجهة المختصة بإدارة التحريات والبحث الجنائي بالوقوف على حقيقة ماجاء به الخبر ، ووفقاً لما تم اتخاذه من اجراءات ، جرى تحديد المعرض ورصده حيث ثبت وجود تلك الدمى وتم ضبطها، وبسماع اقوال المسؤول عن المعرض ذكر أن تلك الألعاب يتم استيرادها من دولة آسيوية ومن ثم عرضها للبيع في المحل .

جرى تحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لمعالجة القضية حسب الاختصاص.