مهاجم الأهلي يُحقق رقمين قياسيين

الرياض (صدى):

ساهم اللاعب السوري عمر السومة المحترف في صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، في فوز فريقه برباعية مقابل هدف؛ أمام فريق الاتفاق، حيث أحرز هدفين ولا تُعد تلك المرة الأولى التي يُسجل فيها السومة هدفين بمباراة واحدة بل هي رقم 12 له في مسيرته بدوري جميل أكثر من أي لاعب منذ موسم 2014 -2015 ويليه قائد الهلال، ناصر الشمراني، برصيد 7 ثنائيات.

ويُعد السومة اللاعب الوحيد الذي خاض جميع دقائق مباريات الأهلي هذا الموسم في دوري جميل (1170 دقيقة)، بسحب موقع أوبتا عربية ويتصدر اللاعب السوري قائمة هدافي دوري جميل بـ 16 هدفًا بفارق 5 هداف عن المحترف المصري، في صفوف الاتحاد، محمود عبد المنعم، كهربا.