“الدورة الشهرية” تتسبب بمقتل فتاة هندوسية

وكالات (صدى):

توفيت فتاة في الخامسة عشرة من العمر في نيبال، إثر إرغامها على البقاء في كوخ في حديقة المنزل لأنها في دورتها الشهرية، بموجب ممارسات هندوسية قديمة تم حظرها منذ أكثر من عقد من الزمن، على ما أفادت به الشرطة. ويعتبر بعض الهندوس أن المرأة تكون نجسة في دورتها الشهرية، فتجبر النساء في بعض المناطق النيبالية على البقاء خارجا في خيم أو حظائر حيوانات لمدة أيام، بموجب هذا التقليد المعروف بـ”تشاوبادي”.

وقال المحقق المحلي بدري براساد داكال، لوكالة “فرانس برس”: “نحقق في هذه القضية. ونحن نشتبه في أنها اختنقت من دخان نار أشعلتها للتدفئة”. ووفق هذه الممارسات، تحظر النساء من المشاركة في النشاطات العائلية اليومية خلال الدورة الشهرية وبعد الإنجاب، وأيضا من التواصل مع رجال العائلة. وقد حظرت الحكومة “تشاوبادي” سنة 2005، لكن مهنى أنصاري، من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال، قالت إنه لا بد من أن يبذل الزعماء المحليون المزيد من الجهود لإنفاذ الحظر. وأضافت: “لدينا حظر قانوني لكن القوى الأمنية قصرت في تطبيقه”. وختمت بالقول: “من المهم جدا العمل على تغيير أنماط السلوك ورفع الوعي لمكافحة هذه الممارسات”.