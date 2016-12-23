النفط يواصل الارتفاع مدعوما ببيانات اقتصادية أمريكية

وكالات (صدى):

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات هادئة بجلسات الإغلاق صباح اليوم مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية قوية وتفاؤل بأن منتجي الخام سيتقيدون باتفاق لخفض الإنتاج.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقرب استحقاق 59 سنتاً أو ما يعادل 1.1 في المئة لتسجل عند التسوية 55.05 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 46 سنتاً أو 0.9 في المئة إلى 52.95 دولار.

وأظهرت بيانات أمريكية أن أكبر اقتصاد في العالم نما في الربع الثالث من هذا العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً مسجلاً أفضل أداء في عامين وسط إنفاق قوي للمستهلكين.