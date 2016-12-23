الصليب الأحمر يؤكد إنجاز عملية الإجلاء من حلب

حلب (صدى):

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن عملية إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من شرق حلب ومن قريتين شيعيتين في محافظة إدلب التي استمرت أسبوعا قد أُنجزت.

وأوضحت كريستينا ارمسترونج المتحدثة باسم اللجنة “كل المدنيين الذين طلبوا الرحيل غادروا وأيضا الجرحى والمقاتلين، وقادت اللجنة العملية المعقدة في جو شتوي شديد البرودة بمساعدة الهلال الأحمر العربي السوري.

وقال الجيش السوري إنه استعاد السيطرة على حلب بالكامل يوم الخميس بعد إخلاء آخر معقل للمعارضة ليحقق الرئيس السوري بشار الأسد أكبر نصر في الحرب المستعرة منذ نحو ستة أعوام.