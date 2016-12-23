«واتس آب» يجمع 110 ضباط من خريجي كلية الملك فهد بعد فراق 36 عاماً

نايف السالم (صدى):

جمعت “مجموعة واتس آب” 110 ضباط من خريجي كلية الملك فهد الأمنية، مؤخراً في مكة المكرمة بعد فراق دام لأكثر من 36 عاماً، حيث أسهمت في جمع شملهم، الذي تفرق بعد تخرجهم عام 1402هـ.

واسترجع ضباط الدورة الـ38 من مختلف المناطق والمحافظات ذكريات فترة زمالتهم بالكلية، واشتمل برنامج اللقاء على عديد من الفقرات من بينها زيارة عدد من المعالم التاريخية بمكة، ورحلة بحرية بجدة.

وتم خلال اللقاء التقاط العديد من الصور التذكارية، وتبادل الهدايا، وتكريم عدد من المشاركين في تنظيم اللقاء.