أهالي السيل الكبير ينظمون حملة لمقاطعة المطاعم المتمسكة بأسعارها الخيالية

فايز السعدون (صدى):

نظم أهالي مركز السيل الكببر شمال محافظة الطائف حملة لمقاطعة المطاعم التي يسيطر عليها العماله الوافدة والمتمسكون بالأسعار القديمة ويرفضون تخفيض الأسعار.

مطالبين أهالي المركز مقاطعة جميع المطاعم حتى يخضع أصحابها (العمالة الوافدة) لخفض الأسعار تماشيا مع انخفاض أسعار اللحوم والأرز وغيرها ومع كثير من المطاعم بالطائف والحوية التي خفضت أسعارها متذ حوالي أسبوع.

الحملة سوف تنطلق غدا بعد صلاة الجمعة تحت شعار “الجميع يتغدا من مطبخ بيته”.

وتهدف الحملة في المقام الأول لخفض أسعار المطاعم المبالغ فيها والتي تصل في بعض المواسم لسعر خيالي يلامس 40 ريالا لحبة الدجاج إضافة للتشجيع على أكل طعام المنزل خاصه لفئة الشباب الذين تعودوا على أكل المطاعم.

فيما ينتظر المواطنون من الجهات المختصة التحرك السريع لكبح أسعار تلك المطاعم وتطبيق لوائح المخالفات عليها.