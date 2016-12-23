أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.24%

وكالات (صدى):

تراجعت أسعار المعادن في الأسواق العالمية, عدا النحاس مع تراجع العملة الأمريكية أمام اليورو، وحل البلاتين الأكثر تراجعًا من حيث النسبة بنزوله 0.99%, لسعر 907.55 دولار للأوقية في تعاملاته الفورية فاقدًا 9.05 دولار للأوقية, وتلاه الفضة بتراجع 0.84% في التعاملات الآجلة تسليم مارس القادم, بخسارة 13 سنتًا من سعر الأوقية ليصل إلى 15.85 دولارًا.

وسجلت أسعار الذهب تراجعاً بنسبة 0.24% في تعاملاته الفورية فاقدًا نحو 2.77 دولارًا لكل أوقية, ليصل سعر الأوقية في الساعة 9:35 مساءًا بتوقيت جرينتش إلى 1128.84 دولارًا, ولم يختلف الوضع في عقوده المستقبلية ليتراجع سعرها تسليم فبراير 0.23%, ويصل سعر الأوقية إلى 1130.6 دولارًا.

وعلى الجانب الآخر انفرد النحاس باللون الأخضر ليرتفع 0.42%, عن مستوياته بالأمس ويصل سعر الرطل تسليم مارس المقبل إلى 250.75 دولارًا, بمكاسب 1.05 دولارًا للرطل، وتراجع أداء الدولار أمام اليورو في ذلك التوقيت, بنسبة 0.13%, ليصل سعر العملة الأوروبية 1.0438 دولارًا.