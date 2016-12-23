العمل تلزم بن لادن بصرف رواتب 400 عامل تجمهروا أمام مقر سكنهم في مكة

نايف السالم (صدى):

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شركة بن لادن بصرف الرواتب المتأخرة لنحو 400 عامل كانوا قد تجمهروا أمام مقر سكنهم بمكة المكرمة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.

واوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الشركة تعهدت للوزارة بصرف الرواتب المتأخرة لهؤلاء العمال، مشيراً أنه تم التشديد على الشركة بضرورة تنفيذ ذلك، مشيراً إلى متابعة الوزارة للأمر مع الجهات الأخرى المختصة.

يشار أن الأجهزة الأمنية فضت يوم الاثنين الماضي تجمعاً للمئات من عمال الشركة أمام مقر سكنهم بمكة المكرمة، بعدما تسببوا في عرقلة حركة المرور بالطريق الدائري الرابع.