رجل سبعيني يتزوج من فتاة عمرها 16 عاما فى تبوك

محمود البلوي (صدى):

أعلن رجل سبعيني زواجه بفتاة عمرها 16 عاما فى تبوك فيما تحقق جمعية حقوق الإنسان فى الواقعة.

وقال مصدر بجمعية حقوق الإنسان أن هذا الارتباط أو الزواج قد اجتمعت فيه جريمة زواج طفلة قاصر، بالإضافة للعمر الزمني بين الزوجين وهو 55 عاما مضيفا «لابد من التأكد من عدم إلحاق الضرر بالطفلة، خصوصا أنه يذكر أن الزوج كبير بالسن ونظام حماية الطفل حسب اللائحة التنفيذية يحميهم حتى من الزواج إن كان فيه ضرر».

وأثارت هذه الزيجة رواد «تويتر» هذا وقد انشأوا هاشتاق تحت عنوان (#تسعيني_يتزوج_طفلة_بتبوك)، شارك فيه عدد من المشاهير.وطالبوا بإيجاد غطاء لحماية الأطفال في هذا العمر.

فيما أحد اقارب الزوج إن ما نشر عن أن عمر العريس تسعين عاما غير صحيح، مشيرا أن عمره الحقيقي 71 عاما وهو بكامل صحته وعافيته.

وقالت الفتاة بأنها قابلت العريس وهو يتمتع بصحة جيدة مبدية موافقتها ورضاها وأضافت والدتها بأن رأي ابنتها يأتي وفق رأي أبيها ورأيها كما عبرت عن سعادتها بهذا الزواج».