العمالة الوافدة تسيطر على 95% من سوق التمور بالمدينة

نايف السالم (صدى):

وأعرب عدد من أصحاب المحلات بالسوق المركزية انزعاجهم من تحكم العمالة الوافدة في عمليات البيع بالسوق، إضافة إلى توجه أصحاب المزارع بالاتفاق مع عمالة أخرى وسائقي حافلات ورؤساء بعثات لتغيير وجهة الزوار إلى مزارع بعيدة لا تخضع للرقابة والترخيص الحكومي.حسب عكاظ

وقال سعد الجهني (صاحب أحد المحلات) : تتفق عمالة وافدة مع أصحاب المزارع، لتأجير بسطات في المزارع، وأغلب العاملين من الباكستانيين والأتراك، إذ تنسق العمالة مع سائقي الحافلات ورؤساء البعثات لأخذ المعتمرين للمزارع، في حين يتقاسم الجميع أرباح التمور المباعة للمعتمرين، إذ تصل الزيادة في الأسعار إلى 300%، ويصل كيلو العجوة إلى 120 ريالا، في حين أننا نبيعه بنحو 35 ريالا فقط.

وأكد، أحمد الأحمدي صاحب محل أن 60% من المعتمرين يذهبون للمزارع، وذلك لوجود مندوبين من العمالة وسائقي حافلات قرب سوق التمر المركزية، يسوقون لتمور المزارع البعيدة، مع توفر حافلات لنقلهم بحجة شراء التمور الأفضل، لافتا إلى أن العمالة الوافدة تستأجر المحل من المواطن بقيمة 250 ألف ريال، شريطة نقل كفالة العامل إليه، دون أن يتدخل في عمليات البيع والشراء.