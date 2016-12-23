التحقيق فى واقعة إختفاء واتساخ شراشف مستشفى أطفال بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أكدت مصادر أن صحة الطائف تحقيقا حول «اختفاء واتساخ شراشف مستشفى الأطفال».

ويعانى المستشفى يعاني نقصا حادا في شراشف المرضى الأطفال، خصوصا في العناية المركزة، فضلا عن اتساخ بعضها، إذ تصل من المغسلة بحالة غير نظيفة، ما يهدد سلامة المرضى.بالاضافة لعيوب في نوافذ غرف المرضى، وعدم حمايتها بأسلاك عزل، ووجود مخلفات قرب الصيدلية الخارجية، فيما تسرح القطط أمام قسم الأغذية.حسب عكاظ

وأصدر مدير المستشفى مبارك اليامي تعليمات إلى قسم الخدمات بتلافي الملاحظات.

وفى ذات السياق رفض المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي لملاحظات السابقة وأكد أن جميع الأغطية والشراشف تخضع للنظافة التامة، والاستبدال المستمر، والمعاينة بشكل يومي. كما تتواصل أعمال النظافة بصورة جيدة في المستشفى، ولا صحة للملاحظات. داعيا المشككين إلى زيارة المستشفى والوقوف ميدانيا على أوضاعه.

وعن عدم عزل النوافذ بأسلاك أوضح المتحدث أن مثل هذه المسائل تخضع للإجراءات المتبعة من الدفاع المدني وفق سياسات الطوارئ.