القضاء الإداري: الاستعانة بالخبراء أمام محاكم المظالم

على القحطاني (صدى):

قرر مجلس القضاء الإداري تشكيل عدد من دوائر المحاكم، وندب عدد من القضاة، كما تمت تسمية عدد من مساعدي رؤساء المحاكم.

وجاء ذلك خلال اجتماعه بالرياض على مدى ثلاثة أيام جلسته برئاسة الدكتور خالد محمد اليوسف، وبحضور أعضاء المجلس.

وقال أمين عام المجلس فهد الغنام أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، ومنها الموافقة على قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم.

وأضاف أمين عام مجلس القضاء الإداري أن المجلس قرر تعيين عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية، كما استعرض الأعمال المجدولة كافة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وتمت تسمية عبداللطيف غيهب الغيهب مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، تركي عبدالعزيز الفقيه مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض، فراج محمد الدوسري مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض للقضاء التجاري، رامي إبراهيم الحازمي مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بجدة للقضاء التجاري، فارس بن أحمد الشهري مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام، وفهد عبدالرحمن الحمام مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام للقضاء التجاري.