إحباط تخطيط لهجوم إرهابي في يوم احتفالات الميلاد بأستراليا

كانبرا (صدى):

تمكنت الشرطة الأسترالية من القبض على سبعة أشخاص بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في مدينة ملبورن جنوبي البلاد في يوم احتفالات الميلاد (الكريسماس)، بحسب ما أعلنت الشرطة ومسؤولون بالحكومة اليوم الجمعة.

وقام 400 فرد من الشرطة المدججة مداهمة بالسلاح عدة منازل في شمالي ملبورن مساء الخميس وحتى صباح اليوم.

واوضح مفوض الشرطة جراهام أشتون للصحفيين في ملبورن إن الأشخاص المقبوض عليهم كانوا يخططون لشن هجوم على محطة قطارات “فلندرز ستريت” الشهيرة وساحة فيديريشن سكوير السياحية وكاتدرائية سانت بول، وأوضح أشتون أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لاستخدام عبوة ناسفة وأسلحة أخرى في الهجومية.

واضاف أشتون إنه كان من شأن ذلك الهجوم أن يتسبب في قتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، وتم إطلاق سراح اثنين من الأشخاص المعتقلين بعد ذلك.