اليوم.. الاتحاد يسعى لاستعادة الصدارة أمام الرائد والوحدة يواجه التعاون

معاذ محمود (صدى):

تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري جميل للمحترفين، بمباراتين حيث يستقبل الاتحاد ضيفه الرائد، فيما يحل الوحدة ضيفا على التعاون.

ويسعى الاتحاد لمواصلة نتائجه الجيدة، واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الرائد خلال استضافته على ملعب الجوهرة المشعة لاستعادة الصدارة من جديد، بعد أن فقد الصدارة مؤقتاً عقب فوز الهلال على الباطن لحساب نفس الجولة متقدماً بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الذي سيستعيد الصدارة مجددا حال فوز على الرائد، لأفضلية المواجهات المباشرة مع الهلال.

أما الرائد فيسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية أمام الخليج، أملاً في تثبيت موقعه في منتصف جدول الترتيب.

يحل الاتحاد في المركز الثالث مؤقتا بـ 31 نقطة، فيما يحل الرائد في المركز السابع بـ 17 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يدخل التعاون المباراة أملاً في تعويض خسارته الجولة الماضية أمام الأهلي والتي أفقدته المركز السابع.

فيما يستهل الوحدة مهمته تحت قيادة مدربه الجديد المصري عادل عبدالرحمن الساعي لتحقيق انطلاقة إيجابية مع الفريق الذي يعاني أوضاعاً صعبة هذا الموسم.

يحل التعاون في المركز الثامن بـ 15 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر بـ 10 نقطة.