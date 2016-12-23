الهلال يفتتح مجمع ملاعب تركي بن سلطان بعد التطوير

معاذ محمود (صدى):

افتتح مجلس إدارة نادي الهلال، مُجمع ملاعب الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز، في مقر النادي؛ بعد تطويرها وإدخال تعديلات عليها، حيث شملت التحديثات، إعادة زراعة الملعب الفرعي، وملعب الفئات السنية بالنادي، وإعادة البنية التحتية للملاعب، وتطوير المرافق التابعة لها، واستحداث ملعب إضافي؛ ليصبح هناك ملعب رئيسي، وملعبا تدريب.

وستحتضن الملاعب، تدريبات فرق كرة القدم الأول بالنادي، إضافة للمباريات الرسمية للفئات السنية الأصغر.

ويأتي المشروع في إطار سعي مجلس الإدارة لتطوير مرافق النادي، وكافة منشآته، حيث تكفل بتطويرها الأمير نواف بن سعد، رئيس النادي.