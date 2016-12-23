بالفيديو ..احتفال مواطني المناطق الشمالية بتساقط الثلوج و أداءهم لرقصات شعبية تساعدهم على التدفئة

علي القحطاني (صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج مختلفة من احتفال المواطنين في المناطق الشمالية من المملكة بتساقط الثلوج، وابتكارهم لأساليب ترفيهية للاستمتاع بالثلوج.

وابان الفيديو، الذي نشرته لعب بعض كبار السن في الثلوج بصنع كرات الثلج والتزحلق فيها، إلى جانب محاكاة البعض لفيديو كليبات أغاني، وتحويلهم الثلوج إلى سجادة يتم طيها، وأداءهم لرقصات شعبية تساعدهم على التدفئة من البرد.

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