هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مصر لإنقاذ راكب مغربي

القاهرة (صدى):

هبطت طائرة سعودية، اضطراريًا في مطار القاهرة، مساء الخميس، لإنقاذ راكب مغربي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة ،ونقل الجثمان للمستشفى.

فيما استأنفت الطائرة رحلتها المتوجهة من الرياض إلى كازابلانكا، بعد توقف لساعتين في مطار القاهرة.

ومن جهته أوضح مدير عام الحجر الصحي في مطار القاهرة الدكتور مدحت قنديل، إنه “أثناء عبور رحلة الخطوط السعودية للأجواء المصرية قادمة من الرياض، في طريقها إلى كازابلانكا، فوجئ طاقم الطائرة بإصابة راكب مغربي عمره 79 عامًا، بأزمة قلبية مفاجئة، تستلزم سرعة الهبوط إلى أقرب مطار، لإنقاذه”.

وطلب طاقم الطائرة، من برج المراقبة في مطار القاهرة، السماح لهم بالهبوط اضطراريًا، لإنقاذ الراكب وبعد الهبوط توجه طبيب الحجر الصحي إلى الطائرة، لكنه وجده قد فارق الحياة.