الحربي : اضطرابات جوية وفرصة لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية

نايف السالم (صدى):

أكد محلل الطقس عبدالله الحربي عن حالة جوية – بمشيئة الله- متوسطة إلى خفيفة تبدأ من مساء اليوم الجمعة تستمر إلى الاثنين القادم، مصدرها أخدود علوي بارد، يؤثر على الشام بأمطار غزيرة، مع تساقطات للثلوج على مرتفعاتها، وتستفيد الأجزاء الشمالية للمملكة بمرور الهواء البارد.

وأضاف : تتركز الاضطرابات الجوية على المناطق الشمالية، حيث من المتوقع أن تتهيأ الأجواء لفرص تساقط الأمطار على الأطراف الشمالية من منطقة تبوك، تشمل حقل وعلقان والشرف والظهر، وتمتد شرقًا لمنطقة الجوف، تشمل سكاكا وطريف والقريات والطبيق والكتب وحزم الجلاميد، وقد تشمل دومة الجندل وأغلب المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، تشمل عرعر والعويقلة وجديدة عرعر.

وأردف: أيضًا الفرص مرجحة على المناطق جنوب مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية، لكن بفرص متواضعة، وأجواء تميل للدفء خلال الإجازة الأسبوعية على منطقة الوسطى والشرقية، وهدوء للرياح مع بعض التساقطات المتفرقة على الحفر والكويت، وذلك يوم الاثنين القادم، والله أعلم.