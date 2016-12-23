ألمانيا تخلي 54 ألف شخص من «أوجسبورج» لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

وكالات (صدى):

اكتشفت السلطات الألمانية في منطقة أوجسبورج جنوب البلاد قنبلة كبيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

اضطرت السلطات لإجلاء حوالي 54 ألف نسمة من المنطقة المحيطة بموقع القنبلة لإبطال مفعولها، وهي أكبر عملية إجلاء تتم عقب الحرب العالمية الثانية في البلاد.

وقال زيجفريد هارتمان المتحدث باسم شرطة المدينة الخميس إن الشرطة خصصت 800 من عناصرها لضمان إخلاء 32 ألف مسكن بالمدينة.

أضاف هارتمان قائلا: “لابد أن نمر عبر كل الشوارع ونطرق أبواب جميع الشقق”، مشيرا إلى أن السلطات في أوجسبورج أعلنت أنه لم تحدث عملية إخلاء أكبر من هذه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كانت مدينة كوبلنس شهدت عام 2011 عملية إجلاء لحوالي 45 ألف شخص لإبطال مفعول قنبلة أيضا، كما أجلت السلطات 20 ألفا في مدينة كولونيا عام 2015 لذات الغرض.

وقالت السلطات إن القنبلة المكتشفة في أوجسبورج زنتها 8ر3 طن وهي أكبر قنبلة تكتشف من مخلفات الحرب العالمية في ألمانيا حتى الآن.