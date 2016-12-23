أمن الطرق بعسير يضبط مواطن وأثيوبية وبحوزتهما 3 بلاطات حشيش

محمد طحيطح (صدى):

ضبطت دوريات أمن الطرق بعسير مواطن وبرفقته اثيوبية حاولا تهريب 3 بلاطات من مادة الحشيش المخدر، باتجاه وادي الدواسر.

وتشير التفاصيل إلى انه أثناء قيام دوريات أمن طرق القيرة بمنطقة عسير بمهامها اشتبهت في مركبة من نوع “سكويا” يقودها مواطن ثلاثيني وبرفقته امرأة، وعند طلب الهوية الوطنية، أفاد قائلاً “هذي زوجتي”، وظهرت عليه علامات الارتباك.

وتم إخضاع الأشخاص والمركبة للتدقيق النظامي والتفتيش؛ وتبين أن من كانت برفقته امرأة من جنسية إثيوبية من مجهولي الهوية، وعثر رجال الأمن على ثلاث بلاطات من مادة الحشيش المخدر بداخل حقيبة سفر.

أعدّ محضر الضبط الخاص بالحالة، ومن ثم تحويله لمكافحة المخدرات بمحافظة تثليث لإكمال الإجراءات اللازمة بحسب الأنظمة.