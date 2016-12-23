الجدعان ردا على تكلفة حرب اليمن: لا حدود لإنفاق المملكة للدفاع عن حدودها

علي القحطاني (صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان إنه لا حدود لإنفاق المملكة من أجل الدفاع عن حدودها وأراضيها، وفي مساندة الأشقاء في اليمن، مؤكدًا أن المملكة ستدفع بكل قدراتها عن ذلك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس لكشف تفاصيل الموازنة الجديدة للمملكة وردا على سؤال إحدى الصحفيات، عن مدى تكلفة الحرب في اليمن من ميزانية المملكة العربية السعودية ٢٠١٧.

وأظهرت الأرقام الرسمية عن ميزانية العام القادم في السعودية التي نشرت الخميس إن المملكة تخطط لزيادة نسبتها 6.7 % في الإنفاق على الدفاع في 2017 ليصل إلى 191 مليار ريال .

وتخطط المملكة إلى خفض الإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية وهي فئة إنفاق مستقلة متعلقة بالمجال العسكري إلى 96.7 مليار ريال انخفاضا من 102.3 مليار.