بالصور.. إغلاق 5 محال ومصادرة 2580 كيلو لحوم ومواد غذائية بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):

أغلقت أمانة الباحة 5 محال مخالفة ، وصادرت مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 780 كجم طازج من أصناف الدقيق واللحوم بأنواعها والألبان ومنتجاتها و1800 كجم مواد معلبة من اللحوم والحلويات والمعقمات والتوابل والأغذية الفاسدة وتم مصادرتها وإتلافها.

جاء ذلك في جولات رقابية لمراقبي إدارة صحة البيئة في الأسواق والمواقع التابعة لخدمات الأمانة، والتى أسفرت عن إغلاق 5 محال منها مطبخ ومخبزان وحلاق وسوبر ماركت، بسبب سوء التخزين للمواد الغذائية وتداولها بطريقة غير صحية وإنذار 17 محلاً وتغريم 8 محال آخرين.

طالب أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات سواء كانت مواد غذائية أو خلافه حتى تقوم الأمانة من خلال مراقبيها بأداء دورها الفعّال بالصورة المطلوبة والاتصال على رقم 940 لهذه البلاغات على مدار الساعة.