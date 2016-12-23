حالة وفاة وإصابة جديدتين بـ”كورونا” في الرياض

عادل الحربي (صدى):

سجلت وزارة الصحة حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” في الرياض، كما رصد حالة وفاة بالرياض.

وأكدت الوزارة في بيان لها قبل قليل عدم تماثل أي حالات مرضية للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت “الوزارة”: حالة الإصابة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا وهو من الحالات الأولية “مخالطة غير مباشرة للإبل” وظهرت عليه أعراض مرضية وأُدخل مستشفى حكومي في الرياض ومازالت حالته مستقرة.

وأضافت أن حالة الوفاة لمواطن يبلغ من العمر 78 عامًا أُدخل مستشفى حكوميًا في الرياض وهو من الحالات المسجلة سابقًا كما أنه مصاب بأمراض أخرى.