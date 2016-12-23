ترامب يعين متحدثا جديدا باسم البيت الأبيض

وكالات (صدى):

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين شون سبايسر في منصب مساعد الرئيس والمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض.

كما اختار ترامب أيضا هوب هيكس لمنصب مساعد الرئيس ومدير الاتصالات الاستراتيجية، و جاسون ميلير لمنصب مساعد الرئيس ومدير الاتصالات، و دان سكافينيو لمنصب مساعد الرئيس ومسؤول وسائل التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن سبايسر عمل في السابق كمدير للاتصالات وكبير الاستراتيجيين في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، كما عمل متحدثًا رسميا باسم الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ترامب.

كما أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن كيليان كونواي، التي كانت تدير حملة ترامب الانتخابية، ستكون مستشارة للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ووصف ترامب، كونواي، بأنها: “مستشارة موثوق بها وخبيرة استراتيجية لعبت دورا حاسما في فوزي في الانتخابات”.

وأضاف الرئيس: “إنها داعمة قوية لبرنامجي ولديها رؤى مذهلة حول كيفية توصيل رسالتنا بصورة فعالة”.

كانت كونواي، خبيرة استطلاعات الرأي المخضرمة في واشنطن، انضمت إلى حملة المرشح الجمهوري في أغسطس الماضي، عندما كان متصدرا الاستطلاعات أمام مرشحة التيار الديمقراطي صاحبة الشعبية الأكبر هيلاري كلينتون. وسجل قطب العقارات في نيويورك نصرا غير متوقع رغم رجحان كفة منافسته على نطاق واسع في الإنفاق على الحملة.

ومن جانبها، قالت كونواي إنها تشعر “بالتواضع ويشرفني أن ألعب دورا في المساعدة على تحويل الحركة التي يقودها ترامب إلى أجندة حقيقية تقوم على الأعمال والنتائج”.

يأتى ذلك في الوقت الذي، دعت فيه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الوزراء الذين اختارهم ترامب لتقديم وثائق هامة مطلوبة كجزء من عملية المصادقة عليهم إلى الكونجرس، واتهموهم بالتلكؤ في هذا الشأن.

وقال كبار الديمقراطيين في 16 لجنة بذلك الامر في مجلس الشيوخ إن جلسات الاستماع الرامية إلى المصادقة على تعيين مرشح تتم فقط بعد تقديم إقرارات الذمة المالية وموافقة لجنة الأخلاق، وغيرها من الوثائق.