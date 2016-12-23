بالفيديو.. لحظة توقيع خادم الحرمين الشريفين على ميزانية المملكة

عادل الحربي (صدى):

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ خلال توقيعه على ميزانية العام المالي 2017 ـ الله عزّ وجلّ أن يوفقه لخدمة الدين والوطن والمواطنين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لحظة توقيع خادم الحرمين الشريفين على الميزانية الجديدة للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء عقد، (الخميس)، جلسة استثنائية لإعلان الميزانية العامة للدولة، كما وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة للمواطنين بهذه المناسبة، أكد فيها على متانة الاقتصاد الوطني.

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