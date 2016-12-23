أمريكا تلغي برنامج تسجيل الأجانب المطبق منذ هجمات 11 سبتمبر

وكالات (صدى):

ألغت الولايات المتحدة برنامج تسجيل غير مفعل للزائرين الوافدين من بلدان تنشط بها جماعات متشددة وهو شبيه بنظام تسجيل المسلمين الذي يدرسه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الخميس إن الوزارة أنهت رسميا برنامج الأمن الوطني لنظم التسجيل في الدخول والمغادرة وذلك بإلغاء قواعد قديمة.

وسوف ينشر القرار الجديد في السجل الاتحادي اليوم الجمعة ويصبح نافذا على الفور.

وخلصت الوزارة إلى أن البرنامج الذي علق العمل به في عام 2011 يسبب تعطيلا ولا يتسم بالكفاءة ولم يسهم في تعزيز الأمن.

وبعد تطبيقه عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة جرى توسيع البرنامج خلال عام ليشترط تسجيل الزوار من 25 دولة أغلبها ذات أغلبية مسلمة.

وقال حكيم “السنوات التالية أظهرت أن البرنامج ليس عتيقا فحسب بل يصرف جهود الأفراد والموارد -رغم محدوديتها- عن إجراءات أكثر كفاءة.”

كان ترامب سئل الأربعاء هل سيؤيد تسجيل المسلمين في برنامج شبيه ببرنامج وزارة الأمن الداخلي لكنه لم يؤكد أو ينف خططه.