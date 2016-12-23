رئيس «الثقافة والفنون»: الجمهور السعودي متعطش للحفلات الغنائية والمسرحية

عادل الحربي (صدى):
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي أن الجمهور السعودي متعطش للجرعات الثقافية والفنية، مطالبا هيئة الترفيه بإصدار تراخيص لإقامة الحفلات الغنائية على المسارح السعودية.
واوضح أن الأعمال التي قدمتها هيئة الترفيه وجمعية الثقافة والفنون وغيرهما من الجهات كشفت أن الجمهور ينتظر تقديم محتوى جيد.
ودعا البازعي، هيئة الترفيه مطالبة بتشجيع الأعمال السعودية الراقية، مشيرا إلى أن الجمهور الذي حضر عروض الجمعية التي اشتملت على موسيقى عالمية ومحلية وعدد من المتحدثين فاق قدرة استيعاب المنظمين.
2 تعليقان
والله انك كذاب بخصوص حفلات الاغاني انا اذا سمعت الاغاني يجيني صداع وضيقه بالصد واقول الحمدالله اللي ابعدني عنها ومرتاح
السبب واحد نصحني يقول اكثر من الا اله الا الله باي وقت بينشرح صدرك ان كنت ضايق وكذالك الاستغفار
والحمدالله القلب مرتاح مع ان عندي ديون مسويه لي قلق بعض الاحيان ومن فتره لفتره اسدد
نعم لإبداع والفن والشعر والأدب وكل شيء يجلب هدو النفس ولتسقط داعش سود القلوب والراية وكذلك يحب ان نثبت للعدو اننا خصب عنه في استمرار في الحياة والفرح ولا نستسلم لمن يريد الخزن والكائبة فهي صفات يبثها الشيطان واتباعه في نفوس الناس وهدفهم فقط القتل والقتل والقتل فلا يجب ان نعترف حتى بوجود اذناب داعش وافكارهم الخبيثة