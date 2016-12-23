رئيس «الثقافة والفنون»: الجمهور السعودي متعطش للحفلات الغنائية والمسرحية

عادل الحربي (صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي أن الجمهور السعودي متعطش للجرعات الثقافية والفنية، مطالبا هيئة الترفيه بإصدار تراخيص لإقامة الحفلات الغنائية على المسارح السعودية.

واوضح أن الأعمال التي قدمتها هيئة الترفيه وجمعية الثقافة والفنون وغيرهما من الجهات كشفت أن الجمهور ينتظر تقديم محتوى جيد.

ودعا البازعي، هيئة الترفيه مطالبة بتشجيع الأعمال السعودية الراقية، مشيرا إلى أن الجمهور الذي حضر عروض الجمعية التي اشتملت على موسيقى عالمية ومحلية وعدد من المتحدثين فاق قدرة استيعاب المنظمين.