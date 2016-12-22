تعرف على حصيلة إيرادات رسوم مرافقي الوافدين في 2017

عادل الحربي (صدى):

أقر برنامج التوازن المالي فرض 100 ريال على مرافقي الوافدين على أن يتم تطبيق القرار في الأول من شهر يوليو لعام 2017.

وتضمن البرنامج أن يتم فرض رسوم على العمالة الوافدة في القطاع الخاص اعتباراً من 2018 ، حيث تفرض على الشركات ، وذلك ليكون دافعاً إضافياً لها لتوظيف أكبر عدد من المواطنين.

ووفقا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء فإن إجمالي الاجانب المقيمين في المملكة قد بلغ نحو 11.66 مليون مقيم العاملين منهم نحو 7.35 مليون عامل وبالتالي فإنه يمكن تقدير عدد المرافقين بنحو 4.3 مليون مرافق وفي حال تطبيق قرار الرسوم الجديدة بداية من يوليو 2017م (6 أشهر فقط) فإنه يتوقع ان تحقق عائدات تصل إلى نحو 2.5 مليار ريال سوف تتضاعف في السنوات التالية بافتراض ثبات عدد المرافقين وعدم انخفاضهم لتصل إلى 10 مليار ريال في الفترة من يوليو2018 حتى يوليو2019م (12 شهر) ثم إلى 15 مليار ريال في الفترة من2019 حتى يوليو2020.