المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بنشر مراقبين دوليين في حلب

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، ترحيب المملكة بقرار مجلس الأمن الدولي بنشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين، معلنا أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية.

وأوضح “الجبير” خلال كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي اليوم بمقر المنظمة بجدة، أن المملكة قامت مؤخراً بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، والدول الشقيقة والصديقة؛ تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل.

وكانت اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري عقدت اجتماعها الطارئ اليوم في مقرّ الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة؛ بناءً على طلب دولة الكويت لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب، وما تواجهه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا.