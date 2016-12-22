شرطة الرياض تضبط شخصا اقتحم حافلة طالبات وطعن معلمة

علي القحطاني (صدى):

تمكنت الأجهزه الأمنيه بمنطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص (حدث / سعودي الجنسيه ) لقيامه الْيَوْمَ بدخول حافله مخصصه لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمه الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه حال توجه المعلمه المناوبة للحافله لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها، وفر هاربا إلى جهة غير معلومة، وتم نقل المعلمة المصابة للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف: بالنظر الى أهمية البلاغ فقد صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته و ضبطه ، و بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات وتسليمه لمركز الشرطه المختص.

وأشار إلى أنه بمناقشته أقر بما نٌسب اليه بداعي الاستهتار، جرى إيداعه دار الملاحظه الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.