“الخدمة المدنية”: مرسوم ملكي بمنع التعيينات والترقيات على الوظائف غير المعتمدة بالميزانية

طلال الغامدي (صدى):

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن الميزانية الجديدة التى اعتمدها خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس تمنع التعيينات والترقيات على وظائف غير معتمدة.

وكشف الوزارة عن صدور مرسوم ملكي ينص على اعتماد التشكيلات الوظيفية لكل جهة حسب ما صدرت به الميزانية العامة، وعدم جواز تعديلها إلا من خلال الإجراءات النظامية، كما نص المرسوم الملكي على عدم جواز تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال أو ترقيتهم إلا على الوظائف التي تم اعتمادها في الميزانية.

كما ينص المرسوم الملكي على لا يجوز خلال السنة المالية الجديدة إحداث أي وظائف أو مراتب أو رتب تخالف ما اعتمد في الميزانية، لافتة إلى أن المرسوم الملكي أجاز تحوير مسميات الوظائف بقرار من وزير الخدمة المدنية لمقتضيات تتعلق بالتصنيف.