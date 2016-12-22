السلطات السورية تدعو مواطنيها بالعودة إلى حلب بعد تحريرها من المعارضة

دمشق (صدى):

دعت السلطات السورية المواطنين خارج مدينة حلب بالعودة إلى المدينة مرة اخرى بعد تحريرها بالكامل ممن أسمه المسلحين.

وقال الجيش السوري في بيان له اليوم الخميس إنه استعاد السيطرة على مدينة حلب بالكامل وأعلن “عودة الأمن والأمان” إلى المدينة مع مغادرة آخر مجموعة من مقاتلي المعارضة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن آخر مجموعة من مقاتلي المعارضة وأسرهم غادروا اليوم جيبا صغيرا كانوا يتحصنون فيه في حلب بموجب اتفاق يمنح الجيش وحلفاءه السيطرة الكاملة على المدينة بعد سنوات من القتال.

وجددت القوات المسلحة السورية دعوتها إلى كل من يحمل السلاح لأخذ العبرة وترك السلاح لأن مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تحرير آخر ذرة تراب من سورية.